Названы последствия возможного эмбарго на российскую нефть Глава ФЭР Пикин: эмбарго ЕС на российскую нефть лишь принесёт проблемы каждой стороне

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Возможное эмбарго Евросоюза на российскую нефть лишь принесёт проблемы каждой стороне, сообщил глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин изданию АБН. Российские нефтепереработчики найдут других покупателей, но вырастут цены и появятся дополнительные сложности с поставками, отметил он.

Сложности возникнут у каждой стороны, санкции не принесут ничего хорошего, а лишь приведут к росту цен для итогового потребителя. При этом введение дополнительных ограничений со стороны Евросоюза не приведёт к тем результатам, на которые они рассчитывают, — сказал Пикин.

В свою очередь гендиректор ООО «Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора» Тамара Сафонова заявила, что информационные выбросы о подготовке эмбарго скорее подогревают рынок в части роста стоимости реализуемого топлива, но не приносят пользы Евросоюзу.

Она добавила, что для развития экономик стран важно держать цены на моторное топливо на приемлемом уровне, без скачков. Но в Евросоюзе за два месяца стоимость бензина значительно выросла, а в России с 4 марта по 4 мая цена на оптовые партии премиум-бензина 95 снизилась на 6%.

Страны Евросоюза могут прийти к соглашению по введению эмбарго на российскую нефть уже к концу недели, заявила министр экологического перехода Франции Барбара Помпили. Накануне постоянные представители стран — членов ЕС не смогли согласовать отказ от углеводородов из РФ. Словакия, Венгрия, Чехия и Болгария не согласились с предложенными мерами по скорому введению эмбарго.