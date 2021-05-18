16+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

Названы даты выплат новых пособий семьям с детьми

07:23, 19 мая 2021
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Госдуме сообщили, когда начнутся выплаты пособий семьям с детьми, обещанные Путиным. Законопроект о введении дополнительных мер поддержки семей был одобрен 18 мая, сообщается на сайте Госдумы.

Законопроект был принят в рамках инициативы, предложенной Владимиром Путиным в рамках послания к Федеральному собранию. Положения касаются дополнительных выплат и оформления пособий, речь идёт беременных женщинах и детях из неполных семей.

С 1 июля деньги начнут получать все те, у кого среднедушевой доход в семье не превышает прожиточного минимума в регионе. Женщинам, вставшим на учёт по беременности на ранних сроках начнут выплачивать пособия в размере 50% от ПМ.

Пособия на детей в возрасте от 8 до 16 лет, оставшихся без одного из родителей, также начнут выплачивать с 1 июля. Пособие будут платить ежемесячно при условии, что доход в неполной семье также ниже прожиточного минимума. Размер пособия составит половину ПМ на детей в регионе.

Также поддержана инициатива ввести полную оплату больничного по уходу за детьми, чей возраст не превышает семи лет. Стаж родителей в данном случае не будет иметь значения. Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Как сообщалось ранее, Минтруд изменил правила назначения пособий на детей от трёх до семи лет. Теперь будут действовать более мягкие имущественные требования.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео