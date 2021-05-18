Названы даты выплат новых пособий семьям с детьми

https://static.news.ru/photo/e203d4a0-b859-11eb-8053-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Госдуме сообщили, когда начнутся выплаты пособий семьям с детьми, обещанные Путиным. Законопроект о введении дополнительных мер поддержки семей был одобрен 18 мая, сообщается на сайте Госдумы.

Законопроект был принят в рамках инициативы, предложенной Владимиром Путиным в рамках послания к Федеральному собранию. Положения касаются дополнительных выплат и оформления пособий, речь идёт беременных женщинах и детях из неполных семей.

С 1 июля деньги начнут получать все те, у кого среднедушевой доход в семье не превышает прожиточного минимума в регионе. Женщинам, вставшим на учёт по беременности на ранних сроках начнут выплачивать пособия в размере 50% от ПМ.

Пособия на детей в возрасте от 8 до 16 лет, оставшихся без одного из родителей, также начнут выплачивать с 1 июля. Пособие будут платить ежемесячно при условии, что доход в неполной семье также ниже прожиточного минимума. Размер пособия составит половину ПМ на детей в регионе.

Также поддержана инициатива ввести полную оплату больничного по уходу за детьми, чей возраст не превышает семи лет. Стаж родителей в данном случае не будет иметь значения. Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Как сообщалось ранее, Минтруд изменил правила назначения пособий на детей от трёх до семи лет. Теперь будут действовать более мягкие имущественные требования.