Названо условие для сокращения пенсионного возраста в России

https://static.news.ru/photo/1b06d2ac-9cdb-11ea-8f11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России могут сократить пенсионный возраст. Такой вариант возможен в случае, если ситуация на рынке труда станет критической. При таком сценарии предпенсионерам предложат уйти, поскольку они защищены государственным пособием. Об этом сообщила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

Сокращение пенсионного возраста, скорее всего, окажется мерой вынужденной. В условиях роста безработицы необходимо предоставить больше шансов для трудоустройства молодым. Думаю, что на досрочную пенсию могут рассчитывать 1,5–2 миллиона человек — в зависимости от численности безработных, — сообщила она агентству ПРАЙМ.

Она отметила, что снижение пенсионного возраста должно быть дифференцированным и гибким. При этом эксперт подчеркнула, что вероятнее всего, ожидать его следует уже не в этом году. На принятие данного решения, по мнению Мирзабалаевой, повлияет состояние бюджета страны и реальная ситуация на рынке труда.

Ранее ведущий эксперт Института современного развития, экономист Никита Масленников заявил, что смягчение условий досрочного выхода на пенсию носит временный характер. Однако, по его словам, в 2021 году данная мера, которую хочет применить Минэкономразвития, будет продолжена, если Россию накроет вторая волна пандемии.