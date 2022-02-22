Названа категория россиян, которые чаще всего отдают деньги мошенникам

Райффайзенбанк провёл исследование, согласно которому чаще всего россияне отдают деньги мошенникам, находясь в стрессе. Их доля составляет 48% по сравнению с 39% людей, которые испытывают стресс раз в неделю или реже, пишет ТАСС.
Те, кто
По словам сотрудников проводившего исследование банка, мошенники часто эксплуатируют тревоги людей, чтобы выманить деньги. Например, стремятся ввести жертву в состояние паники, заставить срочно выполнить её какие-то действия.
Поэтому в критической ситуации важно не поддаваться эмоциям и соблюдать базовые правила цифровой гигиены: не передавать конфиденциальные данные, не называть логин и пароль для входа в личный аккаунт и перезванивать по официальному номеру в случае любых сомнений, — советует руководитель отдела противодействия кибермошенничеству Райффайзенбанка Александр Мотичев.
Ранее сообщалось, что злоумышленники могут атаковать корпоративные компьютеры в преддверии праздников, потому что сотрудники используют их для поиска подарков. Пользователи рискуют попасться на рассылку и перейти на мошеннический сайт, отметил он.