Названа категория россиян, которые чаще всего отдают деньги мошенникам

Райффайзенбанк провёл исследование, согласно которому чаще всего россияне отдают деньги мошенникам, находясь в стрессе. Их доля составляет 48% по сравнению с 39% людей, которые испытывают стресс раз в неделю или реже, пишет ТАСС.

Те, кто находился в непрерывном стрессе, в 1,3 раза чаще теряли суммы меньше трёх тысяч рублей т в 1,7 раз чаще — суммы от трёх до 10 тысяч рублей. Ещё 30% участников исследования заявили, что часто принимают решения в отношении денег, будучи в стрессе. При этом, по рабочим вопросам — 44%, в отношении семьи или личной жизни — 34%. С попытками финансового мошенничества за последние 12 месяцев сталкивался каждый второй респондент (51%).

По словам сотрудников проводившего исследование банка, мошенники часто эксплуатируют тревоги людей, чтобы выманить деньги. Например, стремятся ввести жертву в состояние паники, заставить срочно выполнить её какие-то действия.

Поэтому в критической ситуации важно не поддаваться эмоциям и соблюдать базовые правила цифровой гигиены: не передавать конфиденциальные данные, не называть логин и пароль для входа в личный аккаунт и перезванивать по официальному номеру в случае любых сомнений, — советует руководитель отдела противодействия кибермошенничеству Райффайзенбанка Александр Мотичев.

Ранее сообщалось, что злоумышленники могут атаковать корпоративные компьютеры в преддверии праздников, потому что сотрудники используют их для поиска подарков. Пользователи рискуют попасться на рассылку и перейти на мошеннический сайт, отметил он.