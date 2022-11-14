Названа категория россиян, которая получит прибавку к пенсии Выплату в 2400 рублей назначат для ухаживающих за родственниками пенсионеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России появится выплата для пенсионеров, ухаживающих за родственниками, рассказала рассказала юрист Ирина Сивакова Primpress. Размер соподдержки составит 2400 рублей.

Для оформления ежемесячной выплаты необходимо подать заявление в ПФР, — пояснила Сивакова.

Юрист отметила, что рассчитывать на доплату смогут как неработающие, так и работающие граждане, однако для последних есть определенное условие.

Как рассказала юрист Ирина Сивакова, речь идет о доплате к пенсии, которую можно получить в случае ухода за больным родственником. Существует доплата в случае ухода за человеком с инвалидностью — компенсационная выплата. Ее размер составляет 1200 рублей в месяц, однако рассчитывать на нее работающие пенсионеры не могут.

По словам правозащитницы, в этом случае они могут оформить доплату к пенсии за иждивенца. По словам Сиваковой, необходимо будет доказать, что родственник пенсионера находится у него на иждивении и нетрудоспособен. Выплату можно оформить, даже если это будет другой пенсионер или человек с ивалидностью.

Доплату можно получить как за супруга, так и за родителя. Главное, чтобы это был близкий родственник пожилого человека, — отметила юрист.

Сивакова добавила, что судебная практика по этому вопросу такова, что статус иждивенца пенсионера могут получить даже человек, имеющий свой доход. Но в таком случае важно будет подтвердить, что помощь от пенсионера для такого человека является основной, пояснила юрист.