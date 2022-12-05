Названа категория недвижимости, на которую вырастет спрос Эксперт по недвижимости Гордашникова предрекла рост спроса на аренду бюджетных квартир

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Спрос на аренду качественных бюджетных квартир вырастет, потому что он постоянно поддерживается прибывающими в Москву людьми из других регионов и стран, рассказала Pravda.ru основатель агентства недвижимости Елена Гордашникова. Она уточнила, что экономическая ситуация в России усилила процессы внутренней миграции — в столицу в поисках работы начали стягиваться жители других областей страны. Помимо того, эксперт отметила, что возможная отмена льготной ипотеки вновь повысит спрос на съем жилья.

Гордашникова рассказала, что с начала СВО рынок недвижимости активно меняется, в процессе чего спрос на элитную недвижимость падает. При этом востребованным также остается дешевое посуточное жилье, особенно в Новой Москве и ближнем Подмосковье. Элитный сегмент рынка посуточной аренды просел в том числе из-за отсутствия командированных или путешествующих иностранцев, тогда как лишь за счет российских туристов достичь нужного уровня загрузки таких квартир не удается. Из-за этого владельцы жилья в центре Москвы вынуждены переводить квартиры на долгосрочную аренду, чтобы не потерять доход, так как многие квартиры находятся в ипотеке, отметила он.

При этом эксперт уточнила, что спрос на аренду жилья в столице всегда будет, а квартиры стоимостью 2200–2800 рублей в сутки все еще стабильно заполняются.

Как сообщалось ранее, рекордное количество выставленных на продажу квартир в Москве фиксируют в разных аналитических организациях. По некоторым оценкам, в октябре москвичи пытались продать на 20% больше вторичного жилья, чем в сентябре, а за последние три месяца этот показатель и вовсе вырос на 60%. В среднем по России предложение тоже пока растет, хотя и не такими темпами, как в столице. А раз желающих продать квартиру больше, чем готовых купить, жилье в Москве и ряде городов дешевеет, а продавцы готовы существенно снизить цену при торге.