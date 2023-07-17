Названа дата повышения регулируемых цен на газ в России ФАС: регулируемые цены на газ в России повысят на 8% с 1 июля 2024 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Регулируемые цены на газ в России с 1 июля 2024 года вырастут на 8%, следует из приказа ФАС, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Следующее повышение, еще на 8,5%, произойдет 1 июля 2025 года.

Оптовые цены на газ, утвержденные настоящим приказом, учитываются при формировании цен на газ для потребителей, — говорится в документе.

В Минэнерго РФ объяснили, что индексация оптовых цен позволит сохранить надежное обеспечение потребителя газом за счет реализации инвестиционных программ компаний.

Ранее в Минстрое РФ заявили, что россияне смогут платить за ЖКУ на 30–50% меньше. По словам представителей ведомства, государство планирует рассчитываться напрямую с ресурсоснабжающими организациями за предоставляемые ими услуги.

Кроме того, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала, что в Москве, как и в других российских регионах, работают меры поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг для семей с низкими доходами. Депутат подчеркнула, что москвичи, тратящие более 10% дохода семьи на оплату ЖКУ, имеют право на получение субсидии от государства.