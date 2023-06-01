Скидка 50% на оплату ЖКУ в 2024 году: кому положена новая субсидия Минстрой РФ решил бороться с задолженностью по коммунальным платежам. Рассказываем, что изменится

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В Минстрое РФ заявили, что россияне смогут платить за ЖКУ на 30–50% меньше. По словам представителей ведомства, государство планирует рассчитываться напрямую с ресурсоснабжающими организациями за предоставляемые ими услуги. NEWS.ru рассказывает, кому будут положены новые скидки и как их добиться.

Что предлагают в Минстрое

Как пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минстроя РФ, «не ранее 2024 года» в стране появится новое правило, по которому государство будет компенсировать плату за ЖКУ «напрямую ресурсоснабжающим организациям». Как следует из публикации, субсидии будут выдаваться в виде электронного сертификата.

«С учетом соблюдения принципа адресности расходования бюджетных средств предполагается, что гражданин, получающий меру поддержки от государства, будет оплачивать услуги на 30–50% меньше их стоимости (в зависимости от льготной категории). Указанная разница будет подтверждаться именным электронным сертификатом и при осуществлении оплаты попадать в реестр для последующего взаиморасчета государства с поставщиком услуги», — заявили в Минстрое.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чиновники уверяют, что «денежные средства будут попадать на счет поставщика услуг, а гражданин сможет получить меру поддержки в момент оплаты за услуги». Сегодня субсидии выплачиваются напрямую льготникам, которые могут потратить их на другие нужды. Как полагают в министерстве, такое решение поможет уменьшить задолженность за ЖКУ.

Кому положены льготы на оплату ЖКУ и как их получить

В России миллионы человек получают помощь от государства. Льготников, которые могут рассчитывать на уменьшение платежей по ЖКУ, можно разделить на четыре категории.

Ветераны труда

Люди с инвалидностью

Многодетные семьи

Ветераны боевых действий

Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Льготы могут выплачиваться как на федеральном, так и на региональном уровне.

Первый вид получают:

участники Великой Отечественной войны и военнослужащие, проходившие службу с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев;

жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя;

работники тыла во времена Второй мировой войны;

инвалиды войны, включая проживающих с ними членов семьи, члены семьи погибших инвалидов войны;

Герои социалистического труда, Герои труда РФ и полные кавалеры ордена Трудовой славы;

Герои СССР и РФ, полные кавалеры ордена Славы;

ветераны боевых действий;

участники ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС, их вдовы или вдовцы;

работники образовательных учреждений;

инвалиды 1–3-й групп.

Региональные льготы положены:

пенсионерам;

ветеранам труда;

многодетным семьям;

детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей;

различным видам бюджетников и другим категориям граждан в зависимости от того или иного субъекта РФ.

Как узнать, положены ли льготы и субсидии на оплату ЖКУ

Чтобы узнать, можете ли вы претендовать на льготы или субсидии, воспользуйтесь региональными электронными сервисами или лично обратитесь в многофункциональный центр (МФЦ).

В случае если вам положена выплата от государства, она будет установлена автоматически. Чтобы получить субсидии, нужно заполнить соответствующее заявление.

Зачем платить напрямую поставщикам услуг

Экс-депутат Госдумы, эксперт по жилищно-коммунальной тематике Олег Шеин полагает, что субсидии за ЖКУ в виде электронных сертификатов — это прогрессивно.

«Правительство РФ эффективно использует цифровизацию для того, чтобы люди могли легко оформлять и получать нужные документы», — считает политик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шеин напомнил, что существуют определенные нормативы, исходя из которых и рассчитывается скидка льготнику.

«Речь идёт, например, о нормативах по электроэнергии, по отоплению, привязанных к площади помещения, и других. Это касается ряда категорий льготников — инвалидов и частично ветеранов труда. В некоторых регионах бывшие федеральные льготы монетизировали, они начисляются не в процентах к коммунальным услугам, а в рублях. В разных областях уровень этих выплат разный. Некоторые категории, например инвалиды, получают льготы в размере 50%, но в рамках норматива», — пояснил Шеин.

Решит ли инициатива проблему задолженности по ЖКУ

Председатель комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Андрей Широков считает, что нововведение может быть связано с лоббизмом ресурсоснабжающих организаций, которые борются с задолженностью за коммунальные услуги. Об этом он рассказал NEWS.ru.

«Все субсидии должны быть адресными. Их должны получать те, кто имеет платеж. Если субсидии и льготы отдавать напрямую ресурсоснабжающим организациям, возникнет много вопросов к начислениям этих организаций, у которых будет интерес — получить побольше денег из бюджета», — подчеркнул Широков.

Он напомнил, что платеж за ЖКУ состоит из двух частей — жилищной и коммунальной. Собственник рассчитывается с управляющей компанией или товариществом собственников жилья (ТСЖ) и ресурсоснабжающими организациями (РСО).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«РСО „протащили“ в законодательство прямые расчёты с собственниками. Это работает при определенном уровне задолженности абонента или по решению общедомового собрания. Все деньги идут через управляющую организацию или ТСЖ, которые, помимо этого, ведут расчеты по содержанию общедомового имущества (ОДН). Возникает вопрос: а как им компенсируют ОДН?» — отметил Широков.

По его мнению, «коммунальщики продавливают свои интересы сильнее и плачутся, что не добирают деньги с собственников, управляющих организаций и ТСЖ, если речь не идет о прямых расчетах». Согласно официальным данным, по итогам первого полугодия 2022 года задолженность граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, составила до 452 млрд рублей. Общая сумма по ЖКХ на тот период — 767 млрд рублей.

«Власти называют две цифры задолженностей по коммунальным услугам: сколько [ресурсоснабжающим организациям] должны управляющие организации и сколько должны собственники по прямым договорам. Вторая цифра выше, хотя в своё время переход на прямые договора ресурсники продавили, считая, что у них долгов не будет», — добавил Широков.

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