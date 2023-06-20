Москвичам объяснили, как получить субсидию на оплату ЖКУ Депутат Разворотнева: право на субсидию имеют москвичи, тратящие на ЖКУ более 10% дохода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве, как и в других российских регионах, работают меры поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг для семей с низкими доходами, рассказала в беседе с «Москвой 24» заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Депутат подчеркнула, что москвичи, тратящие более 10% дохода семьи на оплату ЖКУ, имеют право на получение субсидии от государства.

Порог, с которого начинаются выплаты субсидий, определяется каждым регионом самостоятельно. В Москве он составляет 10%. Если семья платит свыше 10% совокупного дохода за ЖКУ, то она может получить субсидию. При этом важно, чтобы у семьи не было задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, — пояснила Разворотнева.

По ее словам, оформить субсидию можно на портале mos.ru или при личном обращении в центры госуслуг «Мои документы». Решение принимается в течение десяти рабочих дней. Средства перечисляются на банковский счет или карту москвича, предоставленные заявителем. При этом семья сначала платит полную стоимость по квитанциям, а затем та часть средств, которая выше 10% ее дохода, возвращается обратно на счет.

Парламентарий добавила, что субсидия начисляется на шесть месяцев, по истечении которых уточняются доходы и состав семьи, и если они не изменились, то субсидия начисляется снова.

Ранее в Минстрое РФ заявили, что россияне смогут платить за ЖКУ на 30–50% меньше. По словам представителей ведомства, государство планирует рассчитываться напрямую с ресурсоснабжающими организациями за предоставляемые ими услуги.