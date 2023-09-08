Назван рекордно подорожавший в России продукт В России рекордно подорожали апельсины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Цены в России на апельсины в августе 2023 года выросли на 21% по сравнению с предыдущим месяцем, передает РБК со ссылкой на данные Росстата. Этот продукт является абсолютным лидером по росту цен в стране сравнительно с остальными позициями в списках Росстата. В сравнении с предыдущим годом апельсины стали дороже на 71%.

Росстат зафиксировал, что апельсины на протяжении двух последних месяцев дорожают темпами выше 20% к предыдущему месяцу, в июле рост цен на них составил 22,6%, что также является рекордным показателем роста стоимости. В 69 регионах апельсины поднялись в цене на 0,5–30%, а еще в 13 — на 30–74%, и только в трех регионах цены на эти цитрусовые снизились на 0,2–18,8%.

Рост цен на другие фрукты не так стремителен. Бананы в августе подорожали только на 3,6% за месяц, в июле рост был 2,3%, груши поднялись в цене на 1,5% (3,3% в июле), яблоки же — на 1,3% ( месячный прирост составил 9,5%).

Ранее сообщалось, что цены на хлеб могут вырасти на 10% до конца года. По словам исполнительного директора Национального союза хлебопечения Рустама Айдиева, у производителей больше нет возможностей для удержания привычных цен из-за подорожания сырья, логистики и роста расходов на выплаты зарплат рабочим.