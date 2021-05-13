Назван город — лидер по росту цен на «однушки»

https://static.news.ru/photo/e2464c54-b3f9-11eb-9df0-96000091f725_660.jpg Фото: korolev.ru

Однокомнатные квартиры наиболее всего подорожали в подмосковном Королёве, где за год цены возросли на 28,93%. Об этом говорится в рейтинге консалтинговой компании SRG, пишет РБК.

Второе место в списке занял Братск с годовым приростом в 26,63%, а третье — Грозный с показателем в 25,53%. В десятку лидеров рейтинга также вошли Сочи, Подольск, Калининград, Улан-Удэ, Череповец и Нижнекамск.

Санкт-Петербург и Москва заняли 16-е и 28-е место соответственно с приростом в 21,22% и 16,33%.

Наименьший подъём цен на однокомнатные квартиры произошёл в городе Шахты (2,93%) и Рыбинске (1,64%). Снижение цен было зафиксировано лишь в Орске, где «однушки» подешевели на 0,14%.

Аналитики также подсчитали, что средняя стоимость однокомнатных квартир в крупных городах России за год выросла на 12,91% и в апреле достигла 2,39 млн рублей. Отмечается, что список составлялся с помощью математических алгоритмов, роботов и технологии Big Data на основе очищенных данных по предложениям и цене 1 кв. м на крупных площадках страны и в региональных базах недвижимости (всего более 100 источников).

Ранее эксперты перечислили районы Москвы с завышенными ценами на жильё. Возглавил список район около станции метро «Тульская», где средняя цена за 1 кв. м на 15% превышает среднерыночную.