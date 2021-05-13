Назван город — лидер по росту цен на «однушки»

Однокомнатные квартиры наиболее всего подорожали в подмосковном Королёве, где за год цены возросли на 28,93%. Об этом говорится в рейтинге консалтинговой компании SRG, пишет РБК.
Второе место в списке
Санкт-Петербург и Москва заняли 16-е и 28-е место соответственно с приростом в 21,22% и 16,33%.
Наименьший подъём цен на однокомнатные квартиры произошёл в городе Шахты (2,93%) и Рыбинске (1,64%). Снижение цен было зафиксировано лишь в Орске, где «однушки» подешевели на 0,14%.
Аналитики также подсчитали, что средняя стоимость однокомнатных квартир в крупных городах России за год выросла на 12,91% и в апреле достигла 2,39 млн рублей. Отмечается, что список составлялся с помощью математических алгоритмов, роботов и технологии Big Data на основе очищенных данных по предложениям и цене 1 кв. м на крупных площадках страны и в региональных базах недвижимости (всего более 100 источников).
Ранее эксперты перечислили районы Москвы с завышенными ценами на жильё. Возглавил список район около станции метро «Тульская», где средняя цена за 1 кв. м на 15% превышает среднерыночную.