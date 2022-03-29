«Надо быть камикадзе»: покупку квартиры в ипотеку назвали рискованной

Покупать сейчас новую квартиру в ипотеку слишком рискованно, предупредила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Доходы граждан падают, ставка в 12% для неготового жилья высока, а цены на жильё максимально выросли, объяснила она в разговоре с изданием «Компания».

Чтобы подписать договор на 20 лет в этой неопределённости, надо быть камикадзе. Во-первых, у граждан резко падают доходы. Во-вторых, сама ставка в 12%, на мой взгляд, негуманна, когда речь идёт о покупке жилья, ключи от которого ты будешь ждать три-пять лет. И третье — цены на недвижимость за последние два года достигли максимального уровня. Так что я не вижу ни одного повода лезть в котлован, — заявила Радченко.

Купить квартиру без ипотеки, если для этого хватает денег, можно — как и взять семейную ипотеку, считает она. Вообще же лучше выбрать вторичное жильё, а не новостройку, добавила Радченко. Ставка на него от 20%, но сразу будут ключи от квартиры.

Ранее президент Владимир Путин поручил кабмину скорректировать условия льготной ипотеки на новостройки, касающиеся процентной ставки и максимального размера кредита. Изменения должны быть внесены с 1 апреля. Президент отметил, что кабмин должен обеспечить сохранение действующих условий льготной ипотеки для семей с детьми, программы «Дальневосточная ипотека», а также программы предоставления кредитов на строительство или покупку жилья на селе.