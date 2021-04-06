Набиуллина призвала подумать о новых способах долгосрочных сбережений

https://static.news.ru/photo/60b4123e-9784-11eb-8a28-96000091f725_660.jpg Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На фоне обсуждений развития пенсионной системы необходимо подумать об альтернативных вариантах долгосрочных сбережений. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что дискуссии о форме пенсионных накоплений продолжаются, поскольку эта тема очень чувствительная и существует ещё много вопросов.

Эти обсуждения нужно продолжать, но нужно думать и об альтернативных способах долгосрочных сбережений, — цитирует главу ЦБ РФ РИА Новости.

Набиуллина добавила, что в настоящее время активно обсуждается развитие механизма индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). В частности, осенью будет представлен проект «ИИС-III», сочетающий некоторые параметры двух уже существующих ИИС и рассчитанный на частные инвестиции на срок от 10 лет. Не исключается, что все три типа ИСС будут действовать одновременно.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты порекомендовали начинать задумываться о пенсионных накоплениях в 30–35 лет. К этому возрасту человек, как правило, состоялся как профессионал и имеет стабильный доход. Минус позднего старта пенсионных накоплений состоит в том, что это может потребовать значительных отчислений, которых может просто не быть.