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Экономика

Набиуллина: ограничение цен на продукты является временной мерой

15:49, 24 мая 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала административное ограничение цен временной мерой. Об этом пишет РИА Новости.

Она добавила, что данный приём не сможет обеспечить спокойствие людей в долгосрочной перспективе. Набиуллина также подчеркнула, что денежно-кредитная политика работает на благосостояние людей, защиту их сбережений и доходов от обесценивания и инфляции.

В декабре 2020 года правительством РФ был объявлен комплекс мер, связанных с ростом цен на продукты питания. В числе прочего были заключены соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло от отечественных производителей. Срок действия соглашений изначально истекал 1 апреля 2021 года, однако затем их решили продлить: до 1 июня для сахара и до 1 октября 2021 года для масла.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российское правительство не собирается продлевать данные соглашения. Аналогичное мнение высказал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

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