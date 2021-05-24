Набиуллина: ограничение цен на продукты является временной мерой

https://static.news.ru/photo/cbcf96bc-bc8f-11eb-ae34-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала административное ограничение цен временной мерой. Об этом пишет РИА Новости.

Она добавила , что данный приём не сможет обеспечить спокойствие людей в долгосрочной перспективе. Набиуллина также подчеркнула, что денежно-кредитная политика работает на благосостояние людей, защиту их сбережений и доходов от обесценивания и инфляции.

В декабре 2020 года правительством РФ был объявлен комплекс мер, связанных с ростом цен на продукты питания. В числе прочего были заключены соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло от отечественных производителей. Срок действия соглашений изначально истекал 1 апреля 2021 года, однако затем их решили продлить: до 1 июня для сахара и до 1 октября 2021 года для масла.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российское правительство не собирается продлевать данные соглашения. Аналогичное мнение высказал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.