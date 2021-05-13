16+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

В кабмине оценили вероятность продления соглашений о ценах на сахар и масло

20:08, 13 мая 2021

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российское правительство не собирается продлевать соглашения с бизнесом по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Об этом пишет ТАСС.

Так, он ответил отрицательно на соответствующий вопрос. Отмечается, что срок действия соглашений истекает 1 июня. 

В декабре 2020 года правительством РФ был объявлен комплекс мер, связанных с ростом цен на продукты питания. В числе прочего были заключены соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло от отечественных производителей. Срок действия соглашений изначально истекал 1 апреля 2021 года, однако затем их решили продлить: до 1 июня для сахара и до 1 октября 2021 года для масла.

Ранее статс-секретарь, заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил, что в России не планируется заключение соглашений о стабилизации цен на куриное мясо и яйца. 

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео