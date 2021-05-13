В кабмине оценили вероятность продления соглашений о ценах на сахар и масло

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Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российское правительство не собирается продлевать соглашения с бизнесом по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Об этом пишет ТАСС.

Так, он ответил отрицательно на соответствующий вопрос. Отмечается, что срок действия соглашений истекает 1 июня.

В декабре 2020 года правительством РФ был объявлен комплекс мер, связанных с ростом цен на продукты питания. В числе прочего были заключены соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло от отечественных производителей. Срок действия соглашений изначально истекал 1 апреля 2021 года, однако затем их решили продлить: до 1 июня для сахара и до 1 октября 2021 года для масла.

Ранее статс-секретарь, заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил, что в России не планируется заключение соглашений о стабилизации цен на куриное мясо и яйца.