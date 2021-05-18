Минсельхоз не будет продлевать соглашения по ценам на сахар и масло

https://static.news.ru/photo/27f6eec6-b7f0-11eb-aaf6-96000091f725_660.jpg Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что продление ценовых соглашений по сахару и подсолнечному маслу не планируется. Об этом сообщает URA.RU.

По его словам, нужно свести к минимуму резкие и ощутимые для населения скачки цен на основные продовольственные товары, в том числе на сахар и подсолнечное масло.

Он также добавил, что министерство надеется на понимание участников рынка. Контролировать изменения цен по истечении срока действия договорённостей будут региональные органы управления АПК.

В декабре 2020 года правительством РФ был объявлен комплекс мер, связанных с ростом цен на продукты питания. В числе прочего были заключены соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло от отечественных производителей. Срок действия соглашений изначально истекал 1 апреля 2021 года, однако затем их решили продлить: до 1 июня для сахара и до 1 октября 2021 года для масла.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российское правительство не собирается продлевать данные соглашения.