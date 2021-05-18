Минсельхоз не будет продлевать соглашения по ценам на сахар и масло

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что продление ценовых соглашений по сахару и подсолнечному маслу не планируется. Об этом сообщает URA.RU.
По его словам, нужно
Он также добавил, что министерство надеется на понимание участников рынка. Контролировать изменения цен по истечении срока действия договорённостей будут региональные органы управления АПК.
В декабре 2020 года правительством РФ был объявлен комплекс мер, связанных с ростом цен на продукты питания. В числе прочего были заключены соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло от отечественных производителей. Срок действия соглашений изначально истекал 1 апреля 2021 года, однако затем их решили продлить: до 1 июня для сахара и до 1 октября 2021 года для масла.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российское правительство не собирается продлевать данные соглашения.