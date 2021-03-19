Набиуллина оценила влияние возможных санкций США на экономику РФ

https://static.news.ru/photo/4a733e28-8947-11eb-8a64-96000091f725_660.jpg Эльвира Набиуллина Фото: cbr.ru

Введение американцами санкций в отношении России на государственный долг не несёт каких-то системных рисков. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва учитывает заявления Вашингтона о возможном введении новых ограничительных мер и разрабатывает сценарии защиты российского бизнеса и интересов граждан.

Как отметила Набиуллина, в ЦБ неоднократно обсуждались возможные санкции со стороны США на госдолг. В случае введения таких ограничительных мер возможны кратковременные колебания ликвидности. Однако уровень госдолга у РФ небольшой. По международным меркам он является одним из самых низких.

И то, что проводится ответственная бюджетная политика и госдолг находится в постоянно контролируемой зоне, это не создаёт каких-то системных рисков финансовой стабильности. В любом случае у нас есть все инструменты для того, чтобы с волатильностью на финансовом рынке справляться, — цитирует Набиуллину РИА Новости.

Как передавал NEWS.ru, если против российского госдолга будут введены санкции США, то Минфин будет договариваться с ЦБ о предоставлении банкам ликвидности на покупку облигаций федерального займа (ОФЗ). Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.