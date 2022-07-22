Набиуллина оценила уровень спада российской экономики в ближайшее время Набиуллина: экономический спад в России будет более растянутым во времени и неглубоким

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Эльвира Набиуллина

Экономический спад в России будет более растянутым во времени и, возможно, не таким глубоким, как ожидалось ранее, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, которые приводит РИА Новости, умеренное сокращение экспорта в этом году также будет способствовать меньшему уровню спада ВВП. Это в первую очередь связано с перераспределением объемов нефтяного экспорта на новые рынки.

Поступающие данные указывают на то, что экономический спад будет более растянутым во времени и, возможно, менее глубоким, — сказала Набиуллина.

Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что спад в российской экономике продлится от полутора до двух лет, а по завершении этого периода экономическая обстановка на территории России стабилизируется и российский ВВП начнет расти. До этого Кудрин спрогнозировал, что инфляция в 2022 году превысит 20%, а в 2023-м — 6%.