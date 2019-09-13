Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ответила на обвинения в том, что Банк России не включает печатный станок для поддержания экономического роста. По её словам, излишнее количество «дешёвых денег» окажет на экономику противоположный эффект.
Она отметила, что несмотря на некоторые заявления, ЦБ видит своей конечной целью повышение благосостояния граждан. Соответствующую точку зрения Набиуллина озвучила на форуме АБР «Банк России — XXI век», передаёт
Ранее News.ru писал, что катастрофической проблемы в связи с переходом застройщиков на эскроу-счета не наблюдается, оценивать успешность реформы можно будет только в 2020 году. Такое мнение выразила зампред Центробанка Ольга Полякова.