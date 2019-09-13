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Комитет по тарифам и сборам Госсовета Китая освободит от дополнительных таможенных пошлин некоторые сельскохозяйственные товары из США, в числе которых соевые бобы и свинина.

По данным агентства Xinhua, решение было принято в ответ на внесение корректив со стороны американского правительства в меры по повышению пошлин в отношении поставляемых в Соединённые Штаты китайских товаров. Таким...