https://static.news.ru/photo/f28886c4-4283-11ea-8170-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 100 млрд рублей планируется выделить на субсидии военнослужащим для покупки жилья в ближайшие три года, рассказал министр обороны Сергей Шойгу в ходе Коллегии Минобороны РФ.

В Департаменте информации и массовых коммуникаций NEWS.ru сообщили, что первая в текущем году Коллегия посвящена социальному и экономическому развитию общества.

По словам Шойгу, министерство уделяет серьёзное внимание повышению соцзащищённости военных и активно развивает систему соцгарантий. Одной из главных задач является обеспечение жильём.

Основной формой обеспечения постоянным жильём стала жилищная субсидия, которой отдают предпочтение свыше 70% военнослужащих, — отметил глава Минобороны.

Он добавил, что также в Вооружённых силах активно развивается накопительно-ипотечная система, количество участников которой превысило 300 тысяч человек, а более 110 тысяч уже стали обладателями квартир.

Кроме того, подчеркнул Шойгу, растёт фонд служебного жилья. Сейчас он включает свыше 280 тысяч жилых помещений.

Ранее NEWS.ru писал, что Госдума сняла ограничение для военнослужащих и членов их семей в однократном получении жилья без учёта реальной потребности. Решение было принято по инициативе ряда заинтересованных ведомств «в целях урегулирования правовой неопределённости».