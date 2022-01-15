На Украине ФРГ упрекнули в желании заработать на «Северном потоке — 2»

Глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко заявил, что Германия не имеет права «за счёт» других стран получать экономическую выгоду от поставок газа по «Северному потоку — 2». У газопровода появилась вторая ветка, хотя для транспортировки российского газа в Европу «украинских трубопроводных мощностей достаточно», тем более они заняты лишь на четверть, отметил он в беседе с FAZ.

Кроме того, Германия получила бы экономические преимущества, если бы благодаря «Северному потоку — 2» стала главным распределительным пунктом российского газа. Но как ведущая европейская страна ФРГ не может получить краткосрочное экономическое преимущество за счёт других европейских стран, — подчеркнул глава «Нафтогаза».

Он признал, что компании в Европе могут сами решать, как импортировать газ из России — через Украину или «Северный поток — 2».

Ранее стало известно, что Киев пока не в состоянии обеспечить поступление газа из альтернативных источников, чтобы полностью исключить из этого процесса Россию, заявил Юрий Витренко. По его словам, на данный момент для поставок сжиженного природного газа судами нет необходимой инфраструктуры. Поэтому голубое топливо может поступать на Украину только по трубам.