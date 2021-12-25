Глава украинского «Нафтогаза» не нашёл альтернативы российскому газу

Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Киев пока не в состоянии обеспечить поступление газа из альтернативных источников, чтобы полностью исключить из этого процесса Россию. Как рассказал топ-менеджер в интервью «РБК-Украина», на данный момент для поставок сжиженного природного газа судами нет необходимой инфраструктуры. Поэтому голубое топливо может поступать в страну только по трубам. А в Польше для увеличения транзита газа система газопроводов нуждается в модернизации.

Физически судна с LNG (сжиженным природным газом. — NEWS.ru) в Украину заходить не могут. И даже с терминала в Польше регазифицированный LNG физически сейчас не может заходить в Украину через трубы, — признался Витренко.

По словам главы компании, для этой возможности на территории Польши сначала нужно провести модернизацию системы газопроводов.

Чтобы физически оттуда газ мог поступить в Украину или, к примеру, газ из Германии через Польшу мог поступать в Украину, для этого на польской стороне ближе к территории Украины нужно эти «узкие места» расширять, расшивать, инвестировать в инфраструктуру, — объяснил Витренко.

Для реализации такого проекта требуются время и инвестиции со стороны Варшавы, однако руководство Польши пока этого не готово делать, так как ждёт на данные цели деньги от Европы, подчеркнул глава «Нафтогаза».

Если мы хотим решить вопрос физической безопасности и диверсификации физической, тогда это вопрос собственного LNG-терминала. Он упирается пока в проход через Босфор. Турция не пропускает LNG-танкеры через Босфор. Есть разговор о том, что если будет новый Стамбульский канал, возможно, танкеры будут пропускаться через этот канал. Но когда он будет, это открытый вопрос. Пока этого нет, — заключил он.

С 2015 года украинские власти не закупают российский газ напрямую, а занимаются его фактической перекупкой у Европы.

Ранее «Нафтогаз» подал в ЕС жалобу на «Газпром». Украинская компания считает, что российская компания искусственно ограничила поставки в Европу, чем нарушила антимонопольные правила. В связи с этим «Нафтогаз» просит Еврокомиссию обязать российский концерн выставить на продажу значительные объёмы газа с поставкой через Украину.