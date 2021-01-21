На субсидирование перелётов с Дальнего Востока выделят 5 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/9733bd16-5bd7-11eb-89a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На субсидирование авиаперелётов с Дальнего Востока российское правительство выделит 5 млрд рублей. Об этом в четверг, 21 января, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава правительства сообщил о выделении средств на субсидирование авиаперелётов с Дальнего Востока, открывая заседание кабинета министров. По словам Мишустина, в ходе встречи необходимо одобрить документ, касающийся субсидирования льготных билетов для жителей региона.

Правительство дополнительно выделяет Росавиации на эти цели пять миллиардов рублей, — цитирует премьера ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, правительство выделит более 4,5 млрд рублей на то, чтобы приостановить увеличение цен на муку и хлебобулочные изделия. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

В Кремле отметили, что принятые меры, позволившие ограничить рост цен на подсолнечное масло и сахар, оказались эффективны. Однако их расширение на другие категории продуктов будет зависеть от амплитуды изменения цен.