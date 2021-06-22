В самолёт разрешили брать больше питомцев

«Аэрофлот» смягчил правила перевозки животных. По новым правилам пассажир вместо одного может взять до трёх животных. Об этом сообщили на сайте компании.

В самолёт можно взять больше питомцев, при этом в салон разрешено проносить лишь двух животных в переноске. Отмечается, что их вес вместе с контейнером не должен превышать восемь килограмм.



Также уменьшился срок запроса на перевозку питомцев. По новым правилам заявку можно подавать за шесть часов до вылета. А использование коляски для животного до посадки на борт становится бесплатным, отмечается в сообщении.

Кроме того, контейнеры при регистрации необходимо фотографировать, так же, как и самих животных. После чего наклеивается стикер с данными питомца и контактами хозяина.



Уточняется, что также сняты ограничения на перевозку собак брахицефальных пород. Это касается мопсов, боксёров, бульдогов, пекинесов и ши-тцу.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» увеличит количество рейсов в Болгарию и Грецию. Самолёты будут летать в столицу страны — Софию — и в курортный город Бургас. Всего за неделю будет четыре рейса.