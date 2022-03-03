«На ногах устоим»: Песков оценил последствия санкций для экономики РФ

Экономика России сейчас испытывает серьёзный удар, однако имеет необходимый запас прочности и опыт борьбы с безработицей, наработанный в предыдущие кризисы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Новые спецмеры в экономике страны он объяснил враждебным характером действий извне и необходимостью минимизировать риски, сообщает ТАСС.

Запас прочности есть, потенциал есть, энергичная работа ведётся. На ногах устоим, — пояснил Песков.

Он также заявил, что риск безработицы в связи с западными санкциями был просчитан и власти примут меры минимизации её роста и по поддержке россиян. По словам пресс-секретаря, определённый опыт в этой области у руководства страны уже имеется. Нынешними проблемами занимается оперативный штаб во главе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Ранее глава кабмина на совещании с вице-премьерами заявил, что правительство приняло соответствующие решения, чтобы смягчить последствия санкций для экономики России и её граждан.

Правительство выделит до триллиона рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку акций российских компаний в условиях западных санкций, следует из распоряжения, подписанного Мишустиным. Для выполнения распоряжения Минфин вправе привлекать госкорпорацию ВЭБ.РФ и специализированные финорганизации.

Финансовый аналитик и кандидат экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака считает, что Россия с 28 февраля начинает переживать один из самых тяжелейших периодов в истории. Эксперт отметил, что текущая неделя «фактически знаменует собой практически полное уничтожение экономики РФ» на фоне «беспрецедентных санкций» из-за военной спецоперации РФ на Украине.

По мнению аналитика, в России может повториться кризис 1991 года с «чудовищным всплеском инфляции, исчезновением товаров с полок».