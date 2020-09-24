На две курицы больше: новый прожиточный минимум для россиян

Минтруд предложил новый принцип расчёта прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. В итоге получается хоть и небольшой, но рост. Прожиточный минимум в следующем году составит 11 тысяч 653 рубля, минимальная оплата труда — 12 тысяч 792 рубля.
Заместитель министра труда Андрей Пудов объяснил, почему выбрана именно такая цифра. По его словам, прогнозная величина среднедушевого прожиточного минимума в целом по РФ в 2020 году составит 11 тысяч 241 рубль. При условии его увеличения на индекс потребительских цен на 2021 год (3,7%) значение прожиточного минимума составит 11 тысяч 653 рубля.
Это приводит к соотношению с медианным доходом (за 2019 год), равному 44,2%. Именно этот уровень соотношения и предлагается установить на 2021 год, — сказал Пудов.
Сегодняшний минимальный размер оплаты труда составляет 12 тысяч 130 рублей. Новый метод расчёта позволит МРОТ расти более быстрыми темпами, чем в предыдущие годы. Эксперты оценивают его как более прогрессивный.
Как отметила научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ Риорита Колосова, данный метод расчёта является правильным решением.
Медианный уровень всегда выше, чем средний, и, как говорят статистики, более справедливый.
Если новая методика определения МРОТ будет принята, то минимальный размер оплаты труда к 2025 году вырастет до 16 тысяч 44 рублей. В ближайшее время законопроект будет внесён в Госдуму.
По данным Минтруда, у нас в стране 3,9 млн человек, которые получают минимальную зарплату, из них 1,8 млн — бюджетники, остальные трудятся во внебюджетной сфере. Ожидаемая прибавка в 662 рубля для них точно лишней не будет.
Профессор кафедры экономики труда и управления персоналом РЭУ имени Плеханова Павел Журавлёв считает, что есть два пути повышения минимальной зарплаты: первый — когда Госдума ежегодно, обычно в преддверии новогодних праздников, принимает решение об увеличении МРОТ, второй — введение почасовой оплаты труда.
Хотя, конечно, предложенный депутатами её размер в 150 рублей в час небольшой. В Германии, например, еще 4 года назад минимальный размер составлял 8 евро в час. С одной стороны, введение почасовой оплаты труда создаст рост вторичной, третичной безработицы, с другой стороны, это хоть и спорная, но перспективная мера.
По данным Росстата, в I квартале этого года прожиточный минимум составил 10 тысяч 843 рубля. При этом около 12% населения России имеют доход ниже прожиточного минимума. Минимальный набор продуктовой корзины в I квартале стоил 5078 рублей, но за время коронакризиса цены поднялись.
Что касается прибавки к новому прожиточному минимуму, то лучше столько, чем совсем ничего. Но размер его очень мал. Считаю, что прожиточный минимум в России должен быть не меньше 20 тысяч рублей, — говорит Журавлёв.
Эксперт считает, что если развивать не столько торговлю, сколько производство и сельское хозяйство, если вернуть российские деньги из оффшорных зон, то эта цифра для бюджета будет вполне реальной.
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