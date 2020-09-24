На две курицы больше: новый прожиточный минимум для россиян

Минтруд предложил новый принцип расчёта прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. В итоге получается хоть и небольшой, но рост. Прожиточный минимум в следующем году составит 11 тысяч 653 рубля, минимальная оплата труда — 12 тысяч 792 рубля.

Заместитель министра труда Андрей Пудов объяснил, почему выбрана именно такая цифра. По его словам, прогнозная величина среднедушевого прожиточного минимума в целом по РФ в 2020 году составит 11 тысяч 241 рубль. При условии его увеличения на индекс потребительских цен на 2021 год (3,7%) значение прожиточного минимума составит 11 тысяч 653 рубля.

Это приводит к соотношению с медианным доходом (за 2019 год), равному 44,2%. Именно этот уровень соотношения и предлагается установить на 2021 год, — сказал Пудов.

Сегодняшний минимальный размер оплаты труда составляет 12 тысяч 130 рублей. Новый метод расчёта позволит МРОТ расти более быстрыми темпами, чем в предыдущие годы. Эксперты оценивают его как более прогрессивный.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как отметила научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ Риорита Колосова, данный метод расчёта является правильным решением.

Медианный уровень всегда выше, чем средний, и, как говорят статистики, более справедливый. Риорита Колосова научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ им. Ломоносова научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ им. Ломоносова

Если новая методика определения МРОТ будет принята, то минимальный размер оплаты труда к 2025 году вырастет до 16 тысяч 44 рублей. В ближайшее время законопроект будет внесён в Госдуму.

По данным Минтруда, у нас в стране 3,9 млн человек, которые получают минимальную зарплату, из них 1,8 млн — бюджетники, остальные трудятся во внебюджетной сфере. Ожидаемая прибавка в 662 рубля для них точно лишней не будет.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Профессор кафедры экономики труда и управления персоналом РЭУ имени Плеханова Павел Журавлёв считает, что есть два пути повышения минимальной зарплаты: первый — когда Госдума ежегодно, обычно в преддверии новогодних праздников, принимает решение об увеличении МРОТ, второй — введение почасовой оплаты труда.

Хотя, конечно, предложенный депутатами её размер в 150 рублей в час небольшой. В Германии, например, еще 4 года назад минимальный размер составлял 8 евро в час. С одной стороны, введение почасовой оплаты труда создаст рост вторичной, третичной безработицы, с другой стороны, это хоть и спорная, но перспективная мера. Павел Журавлёв профессор кафедры экономики труда и управления персоналом РЭУ имени Плеханова профессор кафедры экономики труда и управления персоналом РЭУ имени Плеханова

По данным Росстата, в I квартале этого года прожиточный минимум составил 10 тысяч 843 рубля. При этом около 12% населения России имеют доход ниже прожиточного минимума. Минимальный набор продуктовой корзины в I квартале стоил 5078 рублей, но за время коронакризиса цены поднялись.

Что касается прибавки к новому прожиточному минимуму, то лучше столько, чем совсем ничего. Но размер его очень мал. Считаю, что прожиточный минимум в России должен быть не меньше 20 тысяч рублей, — говорит Журавлёв.

Эксперт считает, что если развивать не столько торговлю, сколько производство и сельское хозяйство, если вернуть российские деньги из оффшорных зон, то эта цифра для бюджета будет вполне реальной.

О борьбе с бедностью 23 сентября говорил президент Владимир Путин. Краткий смысл озвученных президентом идей — дать бедному человеку не только рыбу, но и удочку.

Одним из ключевых инструментов по борьбе с бедностью должен стать социальный контракт. Со следующего года он начинает внедряться по всей стране. В ближайшие три года на реализацию этой программы ежегодно из федерального бюджета предполагается направлять в регионы более 26 млрд рублей. Принципиальный вопрос, чтобы эти ресурсы помогли людям повысить свою квалификацию, найти новую работу, открыть своё небольшое дело, — сказал Путин.

Механизмы и опыт реализации социального контракта в пилотных регионах Путин пообещал подробно обсудить на ближайшей встрече с правительством.