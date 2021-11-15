На дороги и транспорт Московской области выделили более 100 млрд рублей

На развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Московской области в 2022 году предусмотрено 108 млрд рублей. Это почти на треть больше, чем было выделено в 2021 году, сообщают «Вести Подмосковья».

Задач много. Основные затраты — это, конечно, строительство дорог. До 2024 года в регионе построят около 60 новых дорожных объектов, что позволит улучшить транспортную ситуацию в 20 муниципалитетах. Развитая дорожная сеть — это развитие всего региона, его инвестиционной привлекательности, — рассказал председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.

Четверть дорог из тех, что будут отремонтированы, выбрали местные жители через портал «Добродел». По их заявкам за четыре последних года были отремонтированы почти более 2,3 тысячи километров дорог.

Гаджиев добавил, что 35 млрд рублей запланированы на организацию транспортного обслуживания и 3 млрд будут направлены на погашение новой статьи расходов — финансирование льготного проезда на коммерческих маршрутах Подмосковья.

Ранее сообщалось, что в 2022–2024 годах кабмин РФ планирует выделить на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 1,3 трлн рублей. В Минфине назвали нацпроект одним из наиболее эффективных по исполнению расходов.