Правительство выделит 1,3 трлн рублей на строительство дорог

В 2022-2024 годах кабмин планирует выделить на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 1,3 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета. В Минфине назвали нацпроект одним из наиболее эффективных по исполнению расходов.

Согласно записке, из указанной суммы в 2022 году на «Безопасные качественные дороги» будет выделено 331,7 млрд рублей. В последующие два года — 445,8 млрд и 544,7 млрд соответственно.

В записке также отмечается , что в законопроекте объёмы бюджетных ассигнований увеличены на 114,7 млрд рублей по сравнению с теми, чтоб были утверждены в законе о федеральном бюджете на 2021 год. В 2023 и 2024 годах они также превышают объёмы, предусмотренные паспортом проекта, на общую сумму более 370 млрд рублей.

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» предусматривает увеличение доли региональных и муниципальных дорог в нормативном состоянии до 60% к 2030 году в 2030 году, городских — до 85% в 2024 году. Кроме того, смертность в результате ДТП должна быть снижена с 203 году до четырёх человек на 100 тысяч населения.

Ранее сообщалось, что в Счётной палате нашли способ снизить затраты на строительство дорог. Там предложили использовать для этих целей щебень по старому ГОСТу. Качество трасс не ухудшится, а бюджет сэкономит на этом около полутора млрд рублей в год.