На Ближнем Востоке может появиться новая единая валюта Экономист Зарипов: страны Ближнего Востока могут создать свою единую валюту

Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/Global Look Press

Страны Ближнего Востока могут создать свою единую валюту. Такое мнение высказал РИА Новости экономист, магистр практики исламских финансов, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов. Он, в частности, напомнил, что сторонниками единой валюты в свое время были Муаммар Каддафи и Саддам Хусейн, однако идея вызвала активное противодействие со стороны США, так как подрывала мировую торговлю, основанную на долларах.

Сейчас ситуация изменилась, и вполне возможно создание единой валюты стран Ближнего Востока. Кроме того, и Россия постепенно уходит от торговли с долларом, поскольку он считается нестабильной валютой, и поэтому в рамках дальнейшего сотрудничества со странами Ближнего Востока будет готова торговать товарами и принимать любую валюту, которая будет легитимна, это может быть и единая валюта, — сказал Зарипов.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева отметила, что в мире наблюдается постепенный отказ от использования американского доллара. При этом она подчеркнула, что альтернативы валюте США пока нет и эта тема в принципе не вызывает озабоченности.

В свою очередь заместитель главы МИД РФ Александр Панкин заявил о том, что процесс дедолларизации запущен, рано или поздно он приведет к завершению доминирования американской валюты. При этом дипломат признал, что позиции доллара в мировой экономике пока еще сильны.