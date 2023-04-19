«Процесс запущен»: в российском МИД заявили о скором конце доллара Замглавы МИД Панкин: начался процесс дедолларизации, доминирование доллара заканчивается

Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Заместитель главы МИД РФ Александр Панкин заявил о том, что процесс дедолларизации запущен, рано или поздно он приведет к завершению доминирования американской валюты. При этом дипломат признал, что позиции доллара в мировой экономике пока еще сильны. Слова Панкина приводит РИА Новости.

Процесс пошел, это тенденция, это тренд. <...> Конечно, позиции доллара сильны в мировой экономике, конечно, существует целый ряд зависимостей. Доллар не только финансовый инструмент. Американская политика подкрепляет его другими типами зависимостей, сеть отношений в военно-политической сфере, экономической и так далее, — отметил представитель российского МИД.

Он также отметил, что ряд стран помнят о рисках и опасениях, связанных с долларом, но отказался говорить о полном исчезновении доллара в исторической перспективе.

Ранее эксперт в области геополитики Рено Жирар заявил, что отказ от доллара в мировых экономических отношениях представляет собой необратимый процесс. По мнению эксперта, это объясняется использованием Вашингтоном своей валюты в качестве средства давления на другие государства.

В свою очередь экономист Александр Дудчак отметил, что угроза влиянию доллара становится все более серьезной. По его словам, США сами виноваты в этой ситуации. Эксперт напомнил, что страны БРИКС и ШОС переходят на расчеты между собой, а некоторые государства Африки призывают граждан отказаться от доллара.