Экономист: США сами виноваты в угрозе влиянию доллара Экономист Дудчак: США сами виноваты в угрозе влиянию доллара

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Угроза влиянию доллара становится все более серьезной, заявил в беседе с «360» экономист Александр Дудчак. По его словам, США сами виноваты в этой ситуации. Эксперт напомнил, что страны БРИКС и ШОС переходят на расчеты между собой, а некоторые государства Африки призывают граждан отказаться от доллара.

Американцы сами создали такую ситуацию, а теперь ее расхлебывают. Угроза для доллара становится все более серьезной, — заключил Дудчак.

Экономист также назвал правильным заявление президента России Владимира Путина об ослаблении доллара. Положение американской валюты стало непростым. Тем не менее говорить о кризисе доллара и его замене на юани на данный момент рано.

В накопительном эффекте заявление Путина — одно из серьезных событий. Другие страны об этом тоже заявляют, — сказал Дудчак.

Ранее Путин заявил, что Россия не посягает на доллар, США сами ограничивают его использование в стране. Глава государства также подчеркнул, что все страны с золотовалютными резервами начали сомневаться в том, что США являются надежным партнером.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что недальновидная политика президента Соединенных Штатов Джо Байдена привела к резко нарастающей инфляции в стране, вследствие чего американские банки объявляют себя банкротами. По его словам, эта проблема затронет весь мир, поскольку большинство стран завязаны на долларах. Поэтому единственным выходом из сложившейся ситуации должна стать глобальная дедолларизация.