Путин объяснил ограничение использования доллара в России Путин: Россия не посягает на доллар, США сами ограничивают его использование

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не посягает на доллар, США сами ограничивают его использование в стране, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в интервью Павлу Зарубину, которое вышло в эфире телеканала «Россия 1», также подчеркнул, что все страны с золотовалютными резервами начали сомневаться в том, что США являются надежным партнером.

Мы бы пользовались долларом, но они же нам не дают, а как нам расчеты осуществлять? В той валюте, которая приемлема для наших торговых партнеров. Юань — одна из таких валют. <...> Без всяких сомнений, это огромная ошибка со стороны американских властей, то, что они делают, ограничивая расчеты в долларах по всему миру в отношении тех стран, которые им почему-то не нравятся, — сказал Путин.

Глава государства отметил, что партнеры РФ с удовольствием договариваются рассчитываться в юанях. Страны Ближнего Востока тоже заявили о желании перейти к расчетам в китайской валюте, добавил Путин. Постепенно Россия будет расширять расчеты в валютах, которые являются надежными, подчеркнул президент.

Да, мы понимаем, есть определенные преимущества в долларе, есть определенные ограничения у тех валют, которыми мы пользуемся. Не только юанем, но и другими валютами. Но каждая страна заинтересована в укреплении своей национальной валюты, и все страны будут к этому стремиться, — заявил Путин.

Российский лидер также сообщил, что осведомлен о поставках западного вооружения на Украину. При этом, по его словам, отечественная оборонная промышленность продолжает развиваться, в 2023 году планируется произвести 1,6 тысячи танков.