Во Франции заявили о неизбежности мировой дедолларизации Французский эксперт Жирар назвал неизбежной мировую дедолларизацию

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Обозреватель газеты Le Figaro, эксперт в области геополитики Рено Жирар заявил, что отказ от доллара в мировых экономических отношениях представляет собой необратимый процесс. По мнению эксперта, это объясняется использованием Вашингтоном своей валюты в качестве средства давления на другие государства. В качестве примера давления он привел ситуацию 2014 года с банком BNP Paribas.

Превратив свою валюту в орудие политического давления на другие государства, американцы, сами того не желая, запустили всемирное движение за свержение короля-доллара. Полная дедолларизация не произойдет в одночасье, но это явно необратимое движение, — написал Жирар.

Он напомнил, в частности, что в 2014 году банк BNP Paribas был вынужден заплатить штраф США в размере $9 млрд за то, что «на законных основаниях финансировал в долларах экспорт с Кубы, из Судана и Ирана, хотя эти страны находились по американским эмбарго».

Еще одним шагом в превращении доллара в оружие Жирар назвал заморозку долларовых резервов ЦБ РФ на фоне специальной операции на Украине. В связи с этим эксперт указал, что некоторые страны начали сокращать торговлю в американской валюте. Он также отметил, что страны БРИКС планируют создать собственную валюту для финансирования своей торговли, а Китай уже разработал электронную систему межбанковских расчетов — альтернативу западной системе SWIFT.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что в Вашингтоне следят за попытками России и Китая совместно создать альтернативу использованию доллара в расчетах. Добиться такой цели им будет «чрезвычайно сложно», подчеркнула министр на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США.