На бирже Нью-Йорка индексы меняются разнонаправленно

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С начала открытия сессии Нью-Йоркской фондовой биржи в пятницу ключевые индексы показывали разную направленность.

Согласно данным площадки, Dow Jones упал на 15,75 пункта (-0,06%), до отметки 27 886,23. Включающий в себя 500 крупнейших компаний американского рынка индекс S&P 500, наоборот, подрос на 2,60 пункта (+0,08%), до отметки 3 359,61. Что касается электронной биржи Nasdaq, то её индекс также поднялся на 65,10 пункта (+0,60%), до уровня 10 975,38.

Цены на нефть также отметились ростом. Августовский фьючерс WTI вырос на 0,07%, до $41,01 за баррель. Растёт и золото. Фьючерсы на этот драгоценный металл поднялись на 0,35%, до $1 956,40 за тройскую унцию.

Издание The Wall Street Journal отмечает, что сейчас на настроение инвесторов влияет и ситуация с разработкой вакцины от коронавируса, и сложности с выработкой нового пакета мер по стимулированию экономики, и возможность выработки компромиссного законопроекта о финансировании правительственных ведомств.

Как писал NEWS.ru, фьючерсы на нефть уже больше не станут отрицательными. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 1».