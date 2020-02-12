Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) не в полном объёме выполняют контрактные обязательства по поставкам топлива российским автозаправочным станциям (АЗС), расположенным на территории Республики. Об этом сообщили в компании «Лукойл». Представители концерна «Белнефтехим» это отрицают.
По версии российской корпорации, из-за действий белорусской стороны были вынужденно введены ограничения на продажу топлива в сети АЗС,
Он подчеркнул, что непопулярное решение не принимали, даже «несмотря на сложную ситуацию с поставками нефти» из России.
Ранее NEWS.ru писал, что Белоруссия начала забор технологической нефти для нужд НПЗ из участков магистрального трубопровода «Дружба», не задействованных в транзите российского сырья западным потребителям.
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