https://static.news.ru/photo/d14992b4-4d82-11ea-8084-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) не в полном объёме выполняют контрактные обязательства по поставкам топлива российским автозаправочным станциям (АЗС), расположенным на территории Республики. Об этом сообщили в компании «Лукойл». Представители концерна «Белнефтехим» это отрицают.

По версии российской корпорации, из-за действий белорусской стороны были вынужденно введены ограничения на продажу топлива в сети АЗС, передаёт ТАСС. Однако пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко уверяет, что обязательства перед партнёрами выполняются в полном объёме.

Он подчеркнул, что непопулярное решение не принимали, даже «несмотря на сложную ситуацию с поставками нефти» из России.

Ранее NEWS.ru писал, что Белоруссия начала забор технологической нефти для нужд НПЗ из участков магистрального трубопровода «Дружба», не задействованных в транзите российского сырья западным потребителям.