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23 июля 2025 в 10:41

МВФ отметил успехи России в противостоянии международным санкциям

МВФ: России удалось смягчить шок от санкций и сохранить крупные валютные резервы

Международный валютный фонд Международный валютный фонд Фото: Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

Успешная политика российских властей в сфере финансов привела к сохранению крупных валютных резервов Москвою, такое развитие событий позволило РФ смягчить шок от международных ограничений, сказано в докладе Международного валютного фонда по внешнеэкономическим показателям стран. Также, по словам экспертов, правительству страны удалось оставить неизменными ограничения на репатриацию иностранных инвестиций, снятие наличной иностранной валюты с банковских счетов и вывоз наличных за рубеж.

Крупные валютные резервы России и режим плавающего обменного курса продолжают способствовать смягчению шоков. Сохраняющиеся меры контроля за движением капитала эффективно сократили его отток и помогли сохранить резервы, несмотря на санкции, — сказано в материале.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что власти страны начали разрабатывать очередной пакет ограничительных мер ЕС в отношении России. По его словам, новые ограничительные меры будут значительно жестче предыдущих. Целью рестрикций он назвал давление на Москву.

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