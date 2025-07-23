МВФ отметил успехи России в противостоянии международным санкциям МВФ: России удалось смягчить шок от санкций и сохранить крупные валютные резервы

Успешная политика российских властей в сфере финансов привела к сохранению крупных валютных резервов Москвою, такое развитие событий позволило РФ смягчить шок от международных ограничений, сказано в докладе Международного валютного фонда по внешнеэкономическим показателям стран. Также, по словам экспертов, правительству страны удалось оставить неизменными ограничения на репатриацию иностранных инвестиций, снятие наличной иностранной валюты с банковских счетов и вывоз наличных за рубеж.

Крупные валютные резервы России и режим плавающего обменного курса продолжают способствовать смягчению шоков. Сохраняющиеся меры контроля за движением капитала эффективно сократили его отток и помогли сохранить резервы, несмотря на санкции, — сказано в материале.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что власти страны начали разрабатывать очередной пакет ограничительных мер ЕС в отношении России. По его словам, новые ограничительные меры будут значительно жестче предыдущих. Целью рестрикций он назвал давление на Москву.