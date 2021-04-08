МВФ оценил восстановление мировой экономики после кризиса

https://static.news.ru/photo/3eadd87a-9877-11eb-a7a8-96000091f725_660.jpgФото: Thomas Trutschel/photothek.de v/Global Look Press
Мировая экономика восстанавливается после возникшего из-за коронавируса кризиса быстрее, чем ожидалось, заявили в Международном валютно-финансовом комитете Международного валютного фонда.
Однако в процессе восстановления сохраняется значительная неопределённость, сделали вывод эксперты по итогам заседания комитета.
Глобальная экономика восстанавливается после кризиса быстрее, чем ожидалось [на предыдущем заседании МВФК] в прошлом октябре. <...> Однако перспективы [дальнейшего] восстановления являются крайне неопределёнными и неровными, — говорится в коммюнике объединения, размещённом на его сайте.
Там отмечается, что быстрое восстановление экономики обеспечили беспрецедентный политический ответ и быстрый прогресс в разработке вакцин от COVID-19.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел прогноз о будущем российской экономики. Финансовые эксперты предрекли ей быстрое послепандемийное восстановление. В текущем, равно как и в следующем году, её рост составит 3,8%. При этом в 2020-м экономика РФ, по оценке МВФ, сократилась на 3,1%, что стало одним из наиболее позитивных показателей среди упомянутых в докладе организации стран.
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