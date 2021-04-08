МВФ оценил восстановление мировой экономики после кризиса

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Переводы в цифровых рублях от одного физлица другому должны быть бесплатными. Об этом заявила первый замглавы Банка России Ольга Скоробогатова.

Пока предварительно мы считаем, что с точки зрения переводов от физического лица физическому лицу это должно быть бесплатно, — цитирует её РИА Новости. Скоробогатова пояснила, что может быть установлена комиссия,...