https://static.news.ru/photo/adbeb684-49cd-11ea-9b61-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПАО «НК «Роснефть»/facebook.com

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал доклад, в котором говорится, что мировой спрос на нефть достигнет пика в 2041 году.

По данным МВФ, спрос составит около 115 миллионов баррелей в сутки. Однако дальнейшего роста не будет из-за повышения эффективности расхода электроэнергии. Это ударит по Катару, ОАЭ, Бахрейну, Саудовской Аравии, Оману и Кувейту. Их экономика ориентирована на экспорт углеводородов. Выручка за него упадёт с 23 до 10% их ВВП к 2050 году. Поэтому страны Персидского залива рискуют потратить все свои сбережения, если не проведут масштабные экономические реформы.

Ранее NEWS.ru писал, что МВФ посоветовал РФ сократить долю секретных статей в бюджете, однако российские экономисты считают, что в условиях санкций делать это нецелесообразно. Засекреченные статьи в федеральном бюджете связаны с расходами на оборону и безопасность. Это относится и к тратам на ядерно-оружейный комплекс, фундаментальные и прикладные исследования из-за военных разработок.