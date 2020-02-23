https://static.news.ru/photo/5b492a66-5674-11ea-824f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ding Lei/XinHua/Global Look Press

Страны должны подготовиться к неблагоприятному сценарию развития событий и не ожидать скорой ликвидации последствий нового коронавируса для мировой экономики. Такое мнение высказала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Ранее МВФ спрогнозировал повышение темпов роста мирового ВВП с 2,9% в прошлом году до 3,3% в нынешнем.

Я докладывала G20, что даже в случае быстрого купирования вируса это скажется на экономическом росте в мире и Китае. Гораздо более мудрым решением стала бы подготовка к наименее благоприятным сценариям, — отметила глава МВФ.

Георгиева предложила G20 сплотиться для решения этой проблемы. Она считает, что средства МВФ, предназначенные для ликвидации последствий крупных катастроф, можно использовать для предотвращения последствий распространения болезни, передаёт ТАСС.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. К 23 февраля она затронула более 78 тысяч человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более 2400 заболевших. Выздороветь удалось более чем 23 тысячам пациентов.