Мутко прогнозирует среднюю ставку по ипотеке в 7,5% к концу года

https://static.news.ru/photo/b6d67d40-d7e1-11ea-866c-fa163e074e61_660.jpg Виталий Мутко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель финансового института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что средняя ставка по ипотеке составит 7,5% к концу 2020 года.

Думаю, что в конце года у нас в среднем будет [ставка по ипотечным кредитам] где-то 7,5% в целом, с учётом льготной ипотеки, — отметил Мутко в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, мягкая денежная кредитная политика Банка России оказывает влияние на снижение ставки относительно планового показателя нацпроекта «Жильё и городская среда». Кроме того, льготные ипотечные программы серьёзно поддерживают первичный рынок жилья, передаёт ТАСС.

С учётом всех этих мер поддержки мы исходим из того, что где-то к концу года мы выйдем, может быть, уже на прежний практически уровень — 1 миллион 200–300 тыс. ипотечных кредитов, — добавил глава госкомпании.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%. По его словам, это поможет вовлечь в программу тех заёмщиков, которые не успевали накопить необходимую сумму до 1 ноября 2020 года.

Как писал NEWS.ru, Банк ВТБ с 5 августа снизил ставки по ипотеке по всей линейке базовых программ на 0,5 процентного пункта, до 7,4% годовых, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. Теперь ипотеку по ставке в 7,4% могут получить клиенты, которые смогут заплатить первоначальный взнос от 50%, или семьи, в которых с 1 января 2020 года родился второй или последующий ребёнок. При этом те, кто получают зарплаты на карточки ВТБ, смогут взять ипотеку по ставке от 8,1%.