«Мурашки по коже бегут»: банкир высказался об инициативах ЦБ

https://static.news.ru/photo/405396ba-bfb9-11eb-914f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава ВТБ Андрей Костин раскритиковал предложение Центробанка ограничить количество выдаваемых кредитов в случае большой закредитованности населения, пишет «Царьград».

По мнению банкира, ЦБ начинает переходить от экономических мер регулирования к административным. В связи с этим он напомнил об идеи ФСИН заменить трудовых мигрантов заключёнными. От таких предложений, по его словам, у него «мурашки бегают».

Все говорят: хорошо и зэкам, и экономике. Но как-то мурашки по коже бегут, как бы этот опыт не распространился более широко по нашей стране. Я бы хотел, чтобы Центральный банк больше опирался на экономические методы, — заявил Костин.

Ранее первый зампред Банка России Ксения Юдаева сообщила, что регулятор фиксирует достаточно быстрый рост долговой нагрузки россиян и в отдельных сегментах рынка потребительского кредитования можно уже говорить о возникновении «пузырей». Она подчеркнула, что сейчас долговая нагрузка россиян находится на рекордно высоком уровне, и призвала ограничивать выдачу кредитов для физических лиц по плавающим ставкам. Речь идёт о выдаче кредитных карт с нефиксированным процентом и ссуд на срок до года и свыше 20 лет.

Также сообщалось, что Центробанк обеспокоен ситуацией на российском кредитном рынке: долговая нагрузка и закредитованность россиян выросли. Поэтому регулятор хочет ужесточить выдачу банками ипотеки с первоначальным взносом ниже 20%.