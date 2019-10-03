https://static.news.ru/photo/269e26ea-e5c7-11e9-ad1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Жители Москвы стали потреблять на 30% газа меньше. Об этом сегодня, 3 октября, выступая в московском Манеже, заявил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков в рамках Российской энергетической недели.

Если в 2010 году планировали под будущее развитие Москвы увеличить потребление газа в 1,5 раза, то сегодня, наоборот, мы снизили потребление газа на 30 с лишним процентов, — сообщил Бирюков.

Снижение потребления стало возможным в результате модернизации газораспределительной системы, ремонта и строительства инфраструктуры. За последние восемь лет реконструированы и цифровизованы все главные станции столицы. Таким образом, оптимизация схем теплоснабжения позволила снизить объёмы транспортировки газа.

Чиновник указал на объёмы замены старой инфраструктуры.

С 2010 по 2018 год реконструировано и построено 12,5 тыс. км различных коммуникаций. А сегодня в городе эксплуатируется примерно 55 тыс. км подземных коммуникаций (различные трубопроводы и т.д.), — отметил заммэра.

Бирюков напомнил, что аварийность за эти годы в столице снизилась на 12%, потери — на 5%. А последние десять лет Москва проходит без аварий и отключений в водо- , электро- и газосетях.

Российская энергетическая неделя проходит в столичном центральном выставочном центре Манеже со 2 по 5 октября 2019 года.