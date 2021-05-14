Москва снабдила здоровым питанием 81 страну

Столичные товары здорового питания в 2020 году поставили в 81 страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Речь идёт о пищевых добавках, отрубях, мюсли, готовых ореховых смесях и фруктовых соках. Больше всего данных продуктов столица
Отмечается, что в целом экспорт продукции для здорового питания предприятий Москвы за указанный срок вырос на 13,5% в денежном и на 40,9% в натуральном выражении и составил $154,21 млн, или 183,54 тысяч тонн.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что экспорт сельскохозяйственной продукции из России в 2020 году превысил импорт почти на $1 млрд. Так, доля отечественной продукции в государственных закупках выросла на 8%,