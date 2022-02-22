Московская биржа приостановила торги на всех рынках

Московская биржа сообщила о приостановке торгов на всех своих рынках. О возобновлении торгов сообщат дополнительно, сообщила площадка.

Уточняется, что котировки рубля, акций и фьючерсов упёрлись в установленные биржей границы. Это произошло практически сразу же после открытия торгов. Таким образом, дальше вести торговлю не представляется возможным.

Курс доллара подскочил до 84,075 рубля, евро - до 95,2425 рубля, индекс Мосбиржи упал на 11,3%.

Как добавляет Mash, Санкт-петербургская биржа тоже приостановила торги.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин объявил о военной спецоперации по защите Донбасса. Он заявил о том, что принял такое решение с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинским военным российский президент призвал их немедленно сложить оружие и идти домой.

Тем временем военнослужащие РФ высаживаются в украинских городах Одесса и Мариуполь. В Одессе часть города осталась без энергопитания. Удары наносятся по военным объектам в районе Днепра. Известно об ударах по базам авиации в Василькове.