Москалькова предложила пересмотреть Жилищный кодекс

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила пересмотреть 29-ю норму Жилищного кодекса страны. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
Данный пункт касается возложения на нового собственника жилого помещения ответственности за переоборудование (переустройство), сделанное прежним собственником. По её мнению, надзорным инстанциям в жилищной сфере нужно работать более требовательно.
В качестве примера Москалькова привела ситуацию, которая сложилась в Красноярском крае. Так, женщина приобрела комнату, однако впоследствии выяснилось, что помещение было переделано в жилое из кухни. Теперь же суд требует от неё восстановления нарушенной планировки в течение месяца.
Москалькова уверена, что органы местного самоуправления должны получить заключение экспертизы о невозможности эксплуатации жилого помещения в переоборудованном виде и решить данный вопрос.
Ранее юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова заявила, что основаниями для выселения соседей могут служить систематические нарушения законных интересов жителей дома, а также действия, способствующие разрушению жилого помещения.