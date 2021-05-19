Москалькова предложила пересмотреть Жилищный кодекс

https://static.news.ru/photo/db213ed4-b8a9-11eb-b05c-96000091f725_660.jpg Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила пересмотреть 29-ю норму Жилищного кодекса страны. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Данный пункт касается возложения на нового собственника жилого помещения ответственности за переоборудование (переустройство), сделанное прежним собственником. По её мнению, надзорным инстанциям в жилищной сфере нужно работать более требовательно.

В качестве примера Москалькова привела ситуацию, которая сложилась в Красноярском крае. Так, женщина приобрела комнату, однако впоследствии выяснилось, что помещение было переделано в жилое из кухни. Теперь же суд требует от неё восстановления нарушенной планировки в течение месяца.

Москалькова уверена, что органы местного самоуправления должны получить заключение экспертизы о невозможности эксплуатации жилого помещения в переоборудованном виде и решить данный вопрос.

Ранее юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова заявила, что основаниями для выселения соседей могут служить систематические нарушения законных интересов жителей дома, а также действия, способствующие разрушению жилого помещения.