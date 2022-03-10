Moody's понизило рейтинги Харькова и Киева до «Caa3»
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
03:14, 12 марта 2022
Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press
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Рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинги Киева и Харькова с «Caa1» до «Caa3». Значение по шкале соответствует дефолту по обязательствам с низким уровнем, говорится в сообщении агентства.
Moody's Investors Service сегодня понизило долгосрочные рейтинги эмитента Киева и Харькова (в местной и иностранной валюте) до «Caa3» с «Caa1», — сказано в сообщении.
Рейтинги обоих городов помещены на пересмотр с возможностью их дальнейшего понижения.
Moody's Investors Service в пятницу, 11 марта, снизило рейтинги 11 регионов, пяти городов и двух государственных компаний России. Их понизили до предпоследней ступени «Ca», что говорит о приближении субъектов к дефолту. Снижение затронуло Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Омск, Волгоград, а также Подмосковье, Башкирию, Татарстан, Чувашию, Коми и Ханты-Мансийск.
Ранее председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что в настоящий момент для вероятности дефолта нет никаких предпосылок. Он подчеркнул, что за последнюю неделю Россия доказала свою экономическую устойчивость.