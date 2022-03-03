Moody's понизило долгосрочные долговые рейтинги России на шесть ступеней

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные рейтинги Российской Федерации по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте сразу на шесть ступеней — до «B3» с «Baa3». Таким образом, рейтинги переведены из инвестиционной категории в категорию высокорискованных, указывается в пресс-релизе агентства.

Масштаб и жёсткость санкций, объявленных на данный момент, превзошли первоначальные ожидания Moody's и будут иметь серьёзные последствия для кредитоспособности страны, — говорится в пресс-релизе.

Эксперты агентства отмечают возросший риск дестабилизации платежей по суверенному долгу, а также наличие серьёзных сомнений в желании России обслуживать свой долг. По их мнению, ситуация может усугубиться на фоне санкций, ограничивших России доступ к международным валютным резервам.

Ранее стало известно, что долгосрочный рейтинг дефолта России в иностранной валюте понижен с уровня «BBB» до уровня «В». Об этом сообщило международное рейтинговое агентство Fitch Ratings. По мнению экспертов Fitch, жёсткость международных санкций, последовавшая в ответ на военную спецоперацию России на Украине, повысила угрозы для микрофинансовой стабильности и способно подорвать её готовность обслуживать госдолг.