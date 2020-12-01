Мишустин заявил о росте расходов на борьбу с COVID-19

https://static.news.ru/photo/197876a2-33cb-11eb-9941-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Расходы на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) растут, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания Координационного совета при кабмине по недопущению распространения COVID-19 в РФ. Он отметил, что руководители регионов с высокой заболеваемостью должны решительнее принимать соответствующие меры.

В связи с этим правительство приняло решение продлить до конца года возможность медицинским организациям расходовать средства обязательного медицинского страхования на оплату труда работников, коммунальных услуг, уплату налогов независимо от объёма оказанной ими помощи, а также погашения кредиторской задолженности, — говорится на сайте правительства.

Накануне партия «Коммунисты России» обратилась с требованием к правительству ввести стимулирующие надбавки в размере 20 тысяч рублей кассирам, продавцам и таксистам за работу в период пандемии коронавируса. Об этом заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин. Сурайкин считает, что профессия таксиста является самой массовой в России на протяжении 15 лет. Он уточнил, что примерно 7% россиян занимается перевозкой пассажиров.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство РФ выделит свыше 8,6 млрд рублей из резервного фонда кабмина на выплаты врачам за работу с коронавирусом. Кроме этого, будет выделено почти 16,1 млрд рублей на выплаты за выполнение «особо важных работ» с COVID-19. В правительстве уточнили, что получателем резервных средств станет Минздрав, а стимулирующие выплаты будут производиться врачам за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

Эти доплаты коснутся медиков, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, а также лицам из групп риска. В другом распоряжении правительства говорится также почти о 16,1 млрд рублей на выплаты врачам за «особые условия» работы при непосредственном оказании помощи пациентам с коронавирусом.