Мишустин заявил о превышении докризисных показателей в экономике

Объём российской экономики превысил докризисный уровень. ВВП за год вырос на 4,7%. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) в РФ, передаёт ТАСС.

Он отметил, что значительно выросли инвестиции в строительство жилья, грузооборот транспорта, розничная торговля. При этом безработица начала резко снижаться, добавил премьер.

По оценке Минэкономразвития, за восемь месяцев этого года валовый внутренний продукт вырос на 4,7%. Экономика не только вернулась на докризисный уровень, но и превысила его, — сказал Мишустин.

Прямые иностранные инвестиции в Россию за первое полугодие составили около $11 млрд. Товарооборот с другими странами вырос почти на 40% в январе — августе 2021 года.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что темпы роста ВВП РФ в 2021 году вряд ли превысят 4,2%, в последние два месяца в стране наблюдается замедление деловой активности. Восстановление российской экономики в целом себя исчерпало, отметил он.

Снижение темпов роста ВВП министр связал в том числе с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. По его словам, прирост в 2022–2024 годах ожидается на уровне 3% в год.