Мишустин утвердил расширение границы ТОР «Камчатка»

https://static.news.ru/photo/97d06988-57d4-11eb-b5b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границы территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка». Это необходимо для запуска новых инвестиционных проектов.

Принятое решение позволит ввести в эксплуатацию новые мощности по рыбопереработке и разместить в бухте Бабья стоянку для морского транспорта.

Ожидается, что благодаря этому будет создано более 400 рабочих мест, а объём частных вложений превысит 180 млн рублей, — сказано в сообщении пресс-службы правительства.

Как отметили в кабмине, резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, среди которых — сниженные ставки по налогам и страховым взносам, процедура свободной таможенной зоны, а также упрощённый порядок трудоустройства иностранных граждан.

30 ноября 2020 года Мишустин уже расширял границы ТОР «Камчатка», тогда это было сделано для создания международного соколиного центра.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока, которые приводит ТАСС, сейчас в рамках ТОР «Камчатка» свои проекты реализуют 109 резидентов. Общий объём заявленных инвестиций превышает 141 млрд рублей. Планируется создание около 10 тысяч новых рабочих мест, из которых уже появились более 4,8 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что в Красноярском крае и на территории городского округа Омск появятся новые особые экономические зоны.